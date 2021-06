MAKRON DOBIO ŠAMAR! 'Dole Makronija!' vikao muškarac iz mase, pa UDARIO francuskog predsednika (VIDEO)

Makronovo obezbjeđenje je brzo reagovalo i oborilo je osobu na tlo, a predsednik je odveden.

Mediji su emitovali snimak koji se pojavio na društvenim mrežama na kojem se vidi muškarac u zelenoj majici sa naočarima i maskom na licu kako uzvikuje "Dole Makronija" i poton udara šamar Makronu.

Kako su javili lokalni mediji, dve osobe su uhapšene nakon incidenta tokom šetnje u regionu Drom na jugoistoku Francuske.

good morning, it's a fine day for macron's face to be acquainted with a ringing slap. pic.twitter.com/SDG4cqLLd2