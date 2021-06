PUCNJAVA U TEKSASU: Izdato upozorenje da je u toku napad!

U vazduhoplovnoj bazi San Antonio-Lackland u Teksasu.

Za sada je samo saopšteno da je baza zatvorena i da je izdato aktivno upozorenje za napadače.

📢Active Shooter warning for all JBSA-Lackland personnel. All base personnel implement LOCKDOWN procedures immediately and take cover.



Real World LOCKDOWN, LOCKDOWN, LOCKDOWN pic.twitter.com/AreOAgGiIa — JointBaseSanAntonio (@JBSA_Official) 09. јун 2021.

Policija je saopštila da je incident u bazi prijavljen i da je područje cele baze zaključano od 12.30 po lokalnom vremenu, javili su mediji.

#Breaking: @JBSA_Official Lackland on a lockdown after reports of an active shooter. Just arrived on scene. Gates are closed and there’s bumper to bumper traffic by the main entrance on Military Dr. @KABBFOX29 @News4SA https://t.co/W4Q3J8XITO pic.twitter.com/yHQWf9qPVi — Joe Galli (@JoeGalliNews) 09. јун 2021.

Nepotvrđene informacije ukazuju na pucnjavu u bazi, ali za sad nema informacija da li ima mrtvih i ranjenih.