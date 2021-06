NEVEROVATNI PRIZORI! Kinezi objavili fotografije koje su snimljene na Marsu, a ovo je detaljno zabeleženo!

Serija slika visoke rezolucije objavljena je na veb stranici Kineske nacionalne svemirske uprave (CNSA) prikazuje teren crvene planete u boji, kao i platformu za sletanje i rover DŽurong, navela je CNSA.

​Gornja slika prikazuje površinu Marsa, koja deluje relativno ravno, sa stenama različitih veličina rasutih svuda. Imaju glatke ivice, svetlije su boje od terena i poluukopane su, navodi CNSA. Na krajnjem delu slike nalazi se prstenasta jama sa tamnijim, ugaonim kamenjem i nekoliko peščanih dina dalje.

Sledeća slika, koja prikazuje platformu za sletanje, snimljena je kada se rover odmaknuo od platforme za oko šest metara. Prikazana je i kineska zastava i obrisi maskote za Zimske olimpijske igre i paraolimpijske igre u Pekingu 2022. godine.

​Kineska misija Tijanven-1, koja se sastoji od orbitera, platforme za sletanje i rovera, pokrenuta je prošlog jula. Sonda koja je nosila rover sletela je u prostranu ravnicu na severnoj hemisferi Marsa, 15. maja.

We're about 21 days/20 sols into the Zhurong rover's nominal 90-sol primary mission in Utopia Planitia and we've seen/heard nothing since deployment onto the Red Planet on May 22. Updates would be valuable. pic.twitter.com/aUqZejUbL0