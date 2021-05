ZAPANJUJUĆI PRIZORI: Ovako su super krvavi Mesec zabeležili fotografi širom sveta

Jučerašnja pojava "crvenog" Meseca se obično dešava tokom pomračenja, kada se Zemlja nađe direktno između Meseca i Sunca i kada sakriva Mesec od sunčevih zraka.

Na fotografijama se može videti kako je ovaj fenomen zabeležen između ostalog u Sidneju pored zgrade Opere i kod Posejdonovog hrama u Atini.

Jučerašnji super Mesec, jedan od tri ove godine, bio je najveći super Mesec u ovoj godini, jer je bio i najbliži Zemlji.

Sky watchers in some parts of the country witnessed one of the greatest sky spectacles of the year Wednesday morning as a full moon, supermoon and lunar eclipse happened at the same time, creating the super flower blood moon. 📷: AP, Getty Images, Florida Today pic.twitter.com/cEDnZzJP5f

Super Mesec je bio delimično vidljiv svuda gde je u tom trenutku bila noć, a u prizoru su najviše mogli da uživaju pre svega stanovnici delova Azije i Australije, SAD i Južne Amerike.

Neither a supermoon nor a blood moon is that rare, but seeing both together is unusual, scientists say. It usually happens once every several years, depending on where in the world you live. https://t.co/quTdygVscK pic.twitter.com/C0YQmlEJCC