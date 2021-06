ZEMLJA PROGUTALA AUTO! Svakog vozača će duša zaboleti kad vidi ove scene! Nije šala! (VIDEO)

Kola su krenula nadole i potpuno nestala u zemlji, kao da ih je progutalo živo blato.

Ono što je zanimljivo je da su drugi parkirani automobili ostali netaknuti, a čini se da je zemlja pod njima bila dosta stabilnija.

Kako prenose lokalni mediji, na mestu gde se otvorila rupa je izgleda prethodno bio bunar koji je zaliven betonom. Sumnja se da su jake kiše prouzrokovale pomeranje tla i dovele do ovog problema, preneo je RT.

