'ŠTA KOG ĐAVOLA?!' Bajden EKSPLODIRAO posle sastanka sa Putinom - Pitanje novinarke ga IZVELO IZ TAKTA! Pogledajte snimak o kojem bruji svet (VIDEO)

Američki predsednik Džo Bajden izvinio se što se "pravio pametan" nakon što je drsko odgovorio novinarki, koja mu je postavljala pitanja posle sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Po završetku konferencije za štampu u Ženevi američki predsednik je zastao da odgovori na pitanje Kejtlan Kolins, novinarke Si-En-En-a, o sastanku sa Putinom i Bajdenovom „uverenju“ da će ruski predsednik promeniti svoje ponašanje.

- Nisam siguran da ću promeniti njegovo ponašanje. Šta kog đavola? Čime se to stalno bavite? Kada sam ja rekao da sam siguran u to? - odbrusio je Bajden i vidno iznerviran krenuo ka novinarima.

Pres. Biden has testy exchange with CNN's Kaitlan Collins:



"Why are you so confident [Vladimir Putin] will change his behavior, Mr. President?"



"I'm not confident he’s going to change his behavior. What the hell?! What do you do all the time? When did I say I was confident?" pic.twitter.com/avilzHqguz