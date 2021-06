DIREKTNA LINIJA SA PUTINOM Ruski predsednik odgovara na pitanja građana: Konačno otkrio KOJU JE VAKCINU PRIMIO

Pitanja na koja Putin odgovara su iz različitih oblasti - od spoljne poltike, do ekonomije i klimatskih promena, međutim, kako ističe portparol Kremlja Dmitrij Peskov, Ruse je ove godine najviše zanimala zdravstvena politika i vakcinacija protiv korona virusa. Spoljnopolitička pitanja pala su u drugi plan, uz izuzetak zategnutih rusko-američkih odnosa.

O novom talasu kovida i obaveznoj vakcinacijiProgram je otvorilo pitanje o novom pandemijskom talasu koji je izazvao zarazniji delta soj, kao i o obaveznoj vakcinaciji za radnike koja je uvedena u Moskvi.

First question during Putin's yearly call-in gets straight to the point: Russia's flakey corona policy. Putin says it's all very "simple." He personally still opposes mandatory vaccinations but a 1998 law makes the measures that are being taken possible.