UŽAS U INDIJI! Čamdžija pronašao bebu u drvenom sanduku kako PLUTA REKOM!

Drveni sanduk je bio ukrašen slikama hindusitičkih Bogova Višnu i Durga.

Na snimku se vidi trenutak kada se gomila uskomešala oko čamdžije dok je otvarao kutiju pre nego što je uzeo dete u ruke na obali reke u gradu Gazipur, u severnoj državi Utar Pradeš, 14. juna.

Beba je odvedena u bolnicu na preglede i tamo je ustanovljeno da je potpuno zdrava.

21 day old girl child abandoned by the Ganges in Ghaziabad will be looked after state GOVT..CM @myogiadityanath instructs the admin to take “Baby Ganga” to a children’s home.. pic.twitter.com/Ul2tDfL6as