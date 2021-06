OVO JE BAJDENA I PUTINA SILNO ZABAVILO: Novinari napravili stampedo ne bi li ih uslikali, ruski agenti sve oterali! (VIDEO)

Situacija je postala neverovatno napeta između dve novinarske ekipe iz SAD i Rusije, prema rečima dopisnice CNN-a Kejtlin Kolins.

Ona je rekla da je došlo do nekih izmena i da svi članovi američkih novinarskih ekipa nisu uspeli da uđu u sobu, u kojoj se održavao razgovor dvojice lidera u užem formatu.

"Rečeno nam je da je počelo i pre nego što su zapravo ušli u zgradu. Napolju je bilo guranja i vike, jer su svi ovi izveštači pokušavali da uđu unutra i vide kako dvojica lidera zajedno sede, iako naravno nisu svi novinari mogli da budu tamo", rekla je Kolinsova.

Međutim, obezbeđenje im je poručilo: "To je to, odlazite! Gotovo je!", što je bio znak da nema više snimanja.

"Всё! It's over! Go away!" - так сотрудники охраны просили удалиться американскую прессу перед началом переговоров pic.twitter.com/Mp3zhiRea9