UZNEMIRUJUĆI SNIMAK PUCNJAVE! Pokušao da likvidira žrtvu, ona se saplela i PALA PREKO DECE!

Objavljeni video prikazuje dečaka i devojčicu za koje se veruje da su stari između pet i deset godina kako šetaju ulicom. Iznenada, pojavljuje se naoružani muškarac koji je progonio drugog muškarca u crvenom džemperu. On je decu oborio, odnosno u pokušaju da ih obiđe, on se sapleo pre nego što je naoružani napadač prišao i pucao više puta prema njima.

SHOCK VIDEO: Brazen Shooter Chases Family on Bronx Sidewalk, Opens Fire on Father Inches From Children



