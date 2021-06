KAO BONI I KLAJD! Influenserka i njen dečko počinili jeziv zločin, pa pobegli iz Kanade u Evropu! Ulovljeni su u našem komšiluku!

Jun "Lusi" Lu Li (25) i njen partner Oliver Karafa (28) pobegli su iz Kanade ukrcavši se na let za Istočnu Evropu samo dan nakon incidenta. Putovali su kroz Slovačku, matičnu zemlju Karafe i Češku, pre sletanja u Budimpeštu, gde su ih kanadske vlasti pronašle uz pomoć svojih evropskih kolega.

Dvojac je osumnjičen za ubistvo Tajlera Preta, oca troje dece koji je upucan i ubijen u kući u kanadskom gradu Hamiltonu 28. februara, saopštila je policija Hamiltona. Pretova verenica, 26-godišnjakinja, teško je povređena i hospitalizovana nakon incidenta.

Pretova majka rekla je da je verenica njenog sina u to vreme bila trudna i da je zbog povreda izgubila bebu.

The duo was arrested in Hungary and they are facing extradition to Canada. https://t.co/59tMvkGWu1

"Prošli smo kroz užasno razdoblje“, rekla je opisavši tragediju kao "izuzetno brutalan slučaj ubistva“.

Svog pokojnog sina opisala je kao "neverovatnu“ osobu i "fenomenalnog" oca.

Policija još nije objavila detalje o motivu napada, rekavši samo da su se žrtve i osumnjičeni počinioci poznavali pre nego što se incident dogodio.

Li je, kako sugeriše njen profil na Instagramu, uinfluenserka. Fotografije sa njenog profila, koji su u međuvremenu uklonjene, prikazivale su je kako pozira sa svojim sestrama trojkama, od kojih je jedna bivša takmičarka za Mis sveta u Torontu, u donjem rublju i kupaćim kostimima.

Karafa, rođeni Slovak koji živi u Torontu, ima policijski dosije i odležao je pet godina jer je pod uticajem nedozvoljenih supstanci izazvao fatalnu saobraćajnu nesreću.

PICTURED: Moment glamorous Canadian influencer, 25, and her boyfriend, 28, dubbed 'millennial Bonnie and Clyde' are arrested in Hungary for murder of 'business associate' after three months on the run https://t.co/o8yGmnrsF3