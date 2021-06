EKSPLODIRALA BOMBA JAČINE 20 TONA: Pogledajte kako je sve izgledalo! Ovaj test je izazvao ZEMLJOTRES! (VIDEO)

Cilj ovog testiranja je provera kako plovila američke mornarice izdržavaju jake vibracije na otvorenom moru i da se otkriju potencijalno ranjiva mesta na plovilu koja bi bila uništena ili oštećena što teže, što lakše.

WATCH: US Navy detonates 40.000LBS bomb next to its aircraft carrier to tests durability. The bomb was detonated off the coast of Florida and triggered 3.9M Earthquake in a 100 mile radius pic.twitter.com/XQQ0qPavKp

Novi nosač aviona Džeral Ford konstruisan je uz pomoć računarskog modeliranja, koje je korišteno i za ispitivanje i analizu da bi se osiguralo da je brod sposoban izdržati složene borbene uslove, a udarna ispitivanja služe sa pruže podatke kao šok utiče na čvrstinu broda

Džerald Ford je najnoviji i najnapredniji nosač aviona u američkoj mornarici. Brod je u aprilu zaključio 18-mesečni test tokom koga su izvršena planirane izemne, poboljšanja i izvdena dodatna održavanja koja su dala dodatne informacije za povećanje pouzdanosti sistema brodova klase Ford.

#Warship78 completes the 1st explosive event of Full Ship Shock Trials! The leadership and crew demonstrated #NavyReadiness fighting through the shock, proving our warship can "take a hit" and continue our mission on the cutting edge of #NavalAviation!@USNavy @NAVSEA pic.twitter.com/dAmh70n509