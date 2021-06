OVAKO JE BILO NA BRITANSKOM RAZARAČU DOK JE PLOVIO PORED KRIMA: Niski preleti suhoja i detonacije! Posada na GOTOVS (VIDEO)

Ispostavilo se tokom jučerašnjeg dana da je britanski razarač plovio na oko 10 nautičkih milja od južnih obala polusotrva Krim iako prema konvenciji UN tertitorijalno more je 12NM s tim što Velika Britanija ne priznaje aneksiju Krima i vode oko tog fiksonog nosača aviona" u Crnom moru smatra ukrajinskim, a ne međunarodnim.

Dobili su prvo audio snimak dešavanja na britanskom rataraču, a onda su Rusi kad je krenulo medijsko natezanje koje je nastavljeno i danasobjavili snimak iz drona jurnjave za razaračom korištenjem patrolnih plovila.

Military Observer, [24.06.21 11:37]



A combat alert aboard the British destroyer HMS Defender was announced moments before the ship deliberately enters Russian territorial waters.



The crew takes their places in readiness to escalate the weapon is brought into a combat position. pic.twitter.com/T4TYrlvUVQ