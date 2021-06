APOKALIPTIČNE SCENE U ČEŠKOJ: Tornado poharao Južnu Moravsku! Iza sebe ostavio pustoš, automobili padali na kuće (VIDEO)

Snimci koji su se pojavili govore o pravo apokalipsi koja je iza sebe ostavila pustoš i razaranje. Na terenu već se nalaze vatrogasne ekipe, a u pomoć su kako javljaju češki mediji pozvani su i vatrogasci iz drugih regiona.

Gradonačelnik Moravske Nove Vesi ne isključuje da ima i žrtava jako nevremena.

Prema izjavama očevidaca posle nevremena svi su ispričali da se jak vetar odjednom pretvorio u vazdušni vrtlog koji je rušio krovove kuća. Vatrogasci su izjavili da im je za manje od sat vremena prijavljeno rekrodnih 300 intervencija.

Najgore u ovom nevremenu su prošla sela Hruški u regionu Breclav koje je bukvalno sravnjeno sa zemljom posle prolaska tornada. Automobili su padali na kuće,a lokalna crkva ostala je bez krova.

"Tornado je zahvatio selo, polovina sela je sravnjena sa zemljom, ostali su samo obodni zidovi bez krovova, bez prozora. Crkva nema krov, nema toranj, automobili su bacani na porodične kuće, ljudi se nisu imali gde sakriti. Selo od crkve naniže praktično ne postoji. Škola nema fasadu, nema krov, nisam ni stigao do vrtića. Počupane su vekovne lipe i omorike “, opisao je zamenik gradonačelnika Hruški, navodeći da je bilo povređenih bilo.

