AMERIKA BOMBARDOVALA CILJEVE U IRAKU I SIRIJI: Bajden naredio odmazdu protiv proiranskih snaga zbog rušenja američkih dronova!

Ove vazdušne udare je naredio predsednik SAD Džozef Bajden i to je druga takva predsednička naredba od kako je došlo do smene u Beloj kući pre pet meseci.

Prethodno je predsednik Bajden u februaru izdao naredbu da se na specifične ciljeve i položaje proiranskih oružanih grupa u Siriji izvedu udari, kao čin odmazde na napade izvedene protiv američkih snaga u Iraku.

"Ovim vazdušnim udarima predsednik Bajden je jasno demonstrirao spremnost da zaštiti američko vojno osoblje", navodi se u saopštenju Pentagona.

US 🇺🇸 Airstrikes were conducted tonight at Al-Qaim on the border between Iraq & Syria. The US State Department said that they conducted strikes against facilities used by Iran-backed militia. pic.twitter.com/jnmN5cHZSO