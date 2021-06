GRCIMA PALA NA POD UKRADENA PIKASOVA SLIKA: Vredna je više od 16 miliona evra, a sve su zabeležile TV kamere!

Iako je samo otkriće skupocene slike vredne 16,5 miliona evra bilo vest dana u Grčkoj, to nije prošlo bez malera o kome pišu svi grčki mediji.

Kad je policija pronašla dva vredna ukradena umetnička dela Pikasa i Montrijana dogodio se neočekivani incident, pala je Pikasova slika.

