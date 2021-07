TRGOVCI LJUDIMA ISKORISTILI PANDEMIJU DA RAZGRANAJU SVOJE ZLOČINE: Deca sve više među žrtvama! I povratak spasenih je bio otežan

Nova studija UNODC, koja je danas predstavljena, pokazuje razarajuće posledice pandemije na žrtve i preživele trgovine ljudima, te ukazuje da su pojačano deca žrtve.

Trgovci ljudima su u globalnoj krizi, gubitak prihoda ljudi i povećano vreme provedeno za računarom, iskoristili u svoje svrhe.

Gada ističe da su mere u borbi protiv pandemije i širenja virusa povećale rizik za posebno ugrožene ljude da postanu žrtve trgovaca ljudi i ograničili su potrebne usluge za one koji su uspeli da se spasu iz ralja tih kriminalnih grupa.

"Trgovci ljudima koriste slabe tačke i mame žrtve lažnim obećanjima o zapošljavanju", rekao je Ilias Hadžis, šef Odeljenja UNODC za borbu protiv trgovine ljudima.

