POLICIJA u Hjustonu PRONAŠLA 90 LJUDI ZAROBLJENIH U KUĆI: Izgladnjivani, sumnja se da je reč i žrtvama trgovine ljudima

Među 90 žrtava su samo petorica muškaraca, preneo je Rojters.

Svi su izvedeni iz kuće i data im je hrana i voda, izjavio je Derin Edvards, pomoćnik šefa policijske uprave u Hjustonu.

"Oni su u osnovi (bili) tamo u odeći u kojoj su dovedeni i svi su se okupili. Dakle, to smo videli kada smo ušli", rekao je on.

Među njima nije bilo dece.

Nekoliko njih je imalo simptome kovid-19, temperaturu i gubitak ukusa i mirisa, dodao je Edvards.

HPD Commanders and PIO at 12200 Chessington Drive after dozens of persons found inside a residence. Incident initially reported as a kidnapping and may possibly involve human smuggling. Media briefing expected in about an hour. #HouNews pic.twitter.com/uNyKoYy00n