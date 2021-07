Lavrov: Pokušaji prekrajanja istine nastavljaju se na Zapadu

Moskva će nastaviti da se angažuje oko rasprave sa zapadnim partnerima koji izvrću istorijske činjenice, rekao je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na Dalekoistočnom federalnom univerzitetu.

Prema njegovim rečima, "pokušaji prekrajanja istorije" nastaviće se na Zapadu, prenosi agencija Tass.

"Moramo se setiti svega, ali ne bi smo trebali to da pretvaramo u današnji problem poput naših zapadnih protivnika, koji to pokušavaju da urade. To nije naš izbor, ali ćemo nastaviti rasprave sa njima na drugačiji nacin", upozorio je ruski diplomata.

Posebno je ukazao na iskren dijalog Moskve sa Japanom u pojmu istorijske istine.

"Njihova istoriografska literatura i udžbenici opisuju situaciju koja je dovela do početka svetskog rata u Tihom okeanu i dešavanja koja su dovela do kraja Drugog svetskog rata, koji nije u potpunosti tačan iz istorijske perpesktive", dodao je Lavrov.

Lavrov je naglasio da se zbog toga mora braniti istina o tome kako je Sovjetski Savez ispunjavao svoje obaveze, kao i to da je njihov stav potpuno jasan i iskren i da nemaju čega da se stide i kriju.

Na kraju je dodao kako su Rusi miroljubiv narod i kako žele mir sa svim svojim susedima.