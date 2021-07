KAD TALIBAN UGLEDA LJULJAŠKU: Iz Avganistana dolaze bizarni snimci surovih islamskih boraca (VIDEO)

„Uradi to brže, brže, vau, vau!“ kaže talibanski borac dok snima svoje saborce kako se njišu napred-nazad. "Ovaj park je naš. Oni [avganistanska vlada] uživali su na puno piknika, sada je red na nama."

U drugom klipu se može čuti kikotanje ljudi dok čovek zaustavlja klizanje niz jarko crveni spiralni tobogan. Bilo je nejasno gde su video snimci snimljeni i da li su prikazivali istu grupu muškaraca u igri.

Stotine Avganistanaca komentarisale su na Tviteru i na Fejsbuku. Mnogi su rekli da su video snimci dokaz da su decenije rata uskratile generaciji ljudi tako jednostavna dečija zadovoljstva.

Drugi su rekli da milioni Avganistanaca žive u strahu jer takvi borci vode razarajući rat u zemlji.

Talibani su preuzeli kontrolu nad više od stotinu okruga otkako su međunarodne snage počele povlačenje 1. maja.

Pored toga, nedavno su započeli napade na predgrađe nekoliko glavnih gradova, ali do sada su ih avganistanske snage bezbednosti odbacile od preuzimanja kontrole.

Američki predsednik Džo Bajden rekao je u petak da će američke trupe zaključiti svoju vojnu misiju u Avganistanu do kraja avgusta.

Taliban fighters are seen in a children's park and are busy with kids games in one of the area that recently captured from Afghan Government in northern Afghanistan pic.twitter.com/chNrSrYPiK