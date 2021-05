BORIO SE ZA POSLEDNJI UDAH DOK SU GA POLICAJCI PRITISKALI: Ameriku trese novi skandal nakon gušenja zatvorenika! (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

U tužbi podnesenoj u oktobru 2020. godine i dopunjenoj u februaru ove godine u ime porodice, njegova kćerka Dominik Dženet navodi da je njen otac Vilijam umro od posledica upotrebe prekomerne sile od strane sedam policajaca i gušenja dok je bio u pritvoru u zatvoru okruga Maršal nakon hapšenja 4. maja 2020.godine, prenosi BBC.

Dženeta su, prema tužbi, policajci držali prikovanog za tlo ukupno četiri minuta, a policjaci su branili svoje postupanje u incidentu sa obrazloženjem da je on bio "krajnje neposlušan".

Državni tužioci zatvorili su istragu o njegovoj smrti pre nekoliko meseci, a porota koja je pregledala slučaj, odlučila je da ne podnosi krivične prijave protiv policajaca.

Dženet je uhapšen je pod optužbom za opijanje, nepristojno ponašanje i pružanje otpora prilikom hapšenja. Metamfetamin je otkriven u njegovom telu, a u zatvorskim spisima se navodi da je halucinirao i da je bio pod dejstvom droga.

Zvaničnici su u svom izveštaju naveli da je na dan svoje smrti on bio agresivan u svojoj ćeliji i da je odbio da se povinuje naređenjima čuvara koji su pokušali da ga smire.

"You shouldn't be able to breathe": Disturbing video shows fatal police restraint in Tennessee jail https://t.co/x8hZChU2EV