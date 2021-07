UŠAO U APARTMAN I ZATEKAO OVO: Turista objavio HOROR snimak iz ćoška sobe, Tviter se zapalio! (VIDEO)

Norman Kristijan je objavio na Tviteru snimak stvorenja koje je zatekao u iznajmljenom apartmanu, mreže se usijale - niko ne zna šta je ovo!

"Ljudi, u Kambodži sam i upravo sam ovo zatekao u sobi. Je l' zna neko šta je", pitao je on uz video... Pa, NEČEGA što ima previše nogu, pulsira, mrda i ne deluje baš prijateljski raspoloženo!

Pogledajte!

Guys I'm in Cambodia right now and I just found something in my apartment. Anyone know what this is? pic.twitter.com/mH7HcowVWW