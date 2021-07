PREDSEDNIK KAKVOG NISTE VIDELI! Emanuel Makron postao glavna atrakcija prilikom obilaska francuskih regija (FOTO+VIDEO)

Dok predsednik Francuske Emanuel Makron nastavlja posetu Francuskoj Polineziji, društvene mreže ne prestaju da se pune novim šalama u vezi sa cvećem kojim je dočekan.

Naime, snimci kako ga domaćini u znak dobrodošlice kite vencima od svežeg cveća i školjki postali su viralni i nove "prozivke" se samo ređaju.

U okviru posete, Makron je obišao i ostrvo Manihi a snimci dočeka su bili inspiracija za niz mimova "kad se domaćin opusti".

Povod posete ostrvu je obilazak skloništa protiv cunamija koja se grade uz francusko učešće.

Here is the vision. HT @liamfoxabc https://t.co/E02qhMC4e8 pic.twitter.com/tThpLLceAo — Anthony Stewart (@anthonystewart) 27. јул 2021.

"Ono kad su previše srećni što te vide" i "Ovo je naša jelka samo je redovno zalivajte i ne puštajte mačku blizu nje" samo su neki od komentara.

"Kolekcija proleće-leto, cveće "mast hev" za ovu sezonu", "Ono kad maska za lice nije dovoljna, zamotajte ga celog", takođe su neke od poruka uz fotografiju na kojoj je Makron okićen do kolena.

President Macron is turned into a human wreath during his official welcome to French Polynesia. pic.twitter.com/7q9fiULEUN — Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) 26. јул 2021.

Mnogi kažu da je Makron prekriven cvećem i školjkama postao viralniji mim od Bernija sandersa sa predsdničke inauguracije.

Na jednom od snimaka se vidi da francuski predsednik već jedva nosi težinu poklona na sebi, a da su oni već došli do vrha glave pa su ljudi iz protokola skidali vence sa njega kako bi domaćini novima mogli da ga daruju.

pic.twitter.com/aJKT6Dk1Hw — Daniel Holland🎗 (@DannyDutch) 27. јул 2021.

Međutim, nedugo potom pojavila se prava fotografija koja otkriva da je ona sa "cvećem do kolena" ipak montaža.

To ipak nije zaustavilo inspirisane korisnike društvenih mreža da nastave sa smejanjem na Makronov račun jer su i pravi snimci otkrivali da su, kako kažu, domaćini ipak spremili više darova od onog što "Makron može da ponese na ramenima"