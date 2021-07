DELTA SOJ GURA EVROPU KA OBAVEZNOJ VAKCINACIJI: Evo koje države su već uvele nove mere i koliko RIGOROZNE!

Nagli porast broja zaraženih u Evropi izazvan širenjem delta soja korona virusa i sporom vakcinacijom naterao je neke vlade da uvedu obaveznu meru vakcinacije.

Evropski zvaničnici do sada su se služili različitim metodama ne bi li ubedili svoje građane da “zasuku rukave”, od uplate gotovine do slobodnih poseta stadionima i besplatnih obroka. Ali, kako je delta soj počeo da hara kontinentom, preteći da dovede do novog karantina na vrhuncu letnje sezone, neke evropske zemlje odlučile su da sa “šargarepe” pređu na “štap” i uvedu obaveznu vakcinaciju.

Francuska

Francuski parlament je rano ujutro u ponedeljak usvojio zakon koji zahteva od građana da imaju “zdravstvenu propusnicu” – dokaz o vakcinaciji ili negativnom PCR testu – kako bi ušli u restorane, kafiće i putovali na veće distance vozovima i avionima u zemlji, kao i i obaveznu vakcinaciju za zdravstvene radnike.

Novim zakonom se obavezuju svi zdravstveni radnici da se do 15. septembra vakcinišu ili da se suoče sa suspenzijom.

Za odlazak u restorane, za putovanja vozom, avionom ili za prisustvo javnim događajima, od 30. septembra svi građani od 12 godina i stariji moraće da poseduju “medicinsku propusnicu”.

Francuski predsednik Emanuel Makron je takođe ukazao na mogućnost da se uvede obavezno vakcinisanje za sve, ukoliko se pandemija pogorša, preneo je CNN. Vlada je rekla da će planirana kazna od 45.000 evra za firme koje ne proveravaju “zdravstvenu propusnicu” svojih klijenata biti znatno niža, od 1.500 evra, a povećavaće se sa ponovljenim prekršajima. Kazne se neće odmah nametati, navodi Rojters.

Italija

Italija je u aprilu postala prva evropska zemlja koja je dektretom uvela obavezno vakcinisanje za zdravstvene radnike, a početkom ovog meseca Francuska, Grčka i Mađarska objavile su isto.

- Delta varijanta je veća pretnja od ostalih sojeva - kazao je italijanski premijer Mario Dragi, obrazlažući odluku o obaveznoj “zelenoj propusnici” za učešće u velikom delu javnog života. - Zelena propusnica nije poželjan već neophodan uslov kako ne bismo zatvorili ekonomiju. Bez vakcinacije, sve ćemo morati ponovo da zatvorimo.

Italija je u martu dekretom uvela obavezno vakcinisanje za zdravstvene radnike, uključujući farmaceute. Oni koji odbiju biće suspendovani bez plate do kraja godine.

Vlada u Rimu je u četvrtak najavila da će dokaz o vakcinaciji ili imunitetu ubrzo biti obavezan za niz aktivnosti, uključujući boravak u restoranima kao i ulazak u mesta poput teretana, bazena, muzeja i bioskopa.

Dnevni broj novih slučajeva zaraze u Italiji se udvostručio tokom prošle sedmice, a u četvrtak je dostigao 5.057. Regionalni guverneri u Italiji su ukazali da je nakon Dragijevog obraćanja u četvrtak zabeležen porast broja prijavljenih.

Grčka

Suočena sa porastom broja zaraženih koji preti da ugrozi ključnu turističku industriju, Grčka je otišla korak dalje od Francuske i sredinom jula zabranila ulaz nevakcinisanima u restorane, kafiće, bioskope i drugo. U zemlji je od prošle nedelje potvrda o vakcinaciji obavezna za svakoga ko želi da uđe u javne objekte.

Grčka je 12. jula uvela i obavezno vakcinisanje za osoblje staračkih domova koje je odmah stupilo na snagu, dok će za zdravstvene radnike važiti od septembra. U okviru novih mera, samo vakcinisani mogu da uđu u kafiće, bioskope, pozorišta i druge zatvorene javne prostore.

Problem u Grčkoj je nastao kada se za samo dve nedelje broj novih infekcija sa 800 denevno popeo na preko 3.000. Eksperti smatraju da je neobuzdani noćni život pospešio širenje zaraze. Na ostrvu Mikonos, poznatom po noćnim žurkama, već je uveden policijski čas od jedan iza ponoći do šest ujutro, piše “Dojče vele”.

Mađarska

Listi zemalja koje uvode obavezno vakcinisanje za zdravstvene radnike priključila se i Mađarska.

Vlada je odlučila da uvede obavezno vakcinisanje za zdravstvene radnike u naporu da zadrže pandemiju, rekao je u petak premijer Viktor Orban.

- Već postoje određene vakcine koje su obavezne za ljude koji rade u zdravstvenom sektoru… sada to proširujemo na korona virus – rekao je Orban.

Rusija

Ruska prestonica je objavila plan prema kojem će 60 odsto radnika u svim uslužnim sektorima morati da se potpuno vakcinišu do 15. avgusta.

Moskva je ranije uvela takozvani QR kod za ulazak u javne objekte, kao dokaz o vakcinisanju ili stečenom imunitetu, ali stanovnicima prestonice od 19. jula više ne treba ta propusnica.

Poljska

Vlada je najavila da će možda uvesti obaveznu vakcinaciju za neke ljude koji su u povećanom riziku od kovida.

Poljski ministar zdravlja Adam Nieđielski rekao je da će zemlja možda uvesti obaveznu vakcinaciju za rizične grupe od avgusta, kako bi se izborili sa potencijalnim novim talasom zaraze.

Britanija

Premijer Boris Džonson rekao je da će kovid na kraju “postati virus sa kojim ćemo naučiti da živimo, kao što već radimo sa gripom” i objavio planove o ukidanju skoro svih restriktivnih mera 19. jula, uključujući nošenje maski i držanje distance.

Kartica za kovid vakcinaciju u LondonuFOTO: ANDY RAIN / EPA;Kartica za kovid vakcinaciju u LondonuIpak, od oktobra će za radnike staračkih domova u Engleskoj biti obavezno da se vakcinišu protiv korone. Za noćne klubove i druga javna mesta biće potreban dokaz o vakcinaciji od kraja septembra, preneo je Rojters.

Ministar zdravlja Met Henkok rekao je takođe da će vlada uskoro objaviti planove za treću, jesenju dozu anti-kovid vakcine. Do sada je blizu 60 odsto punoletnih Britanaca primilo dve doze vakcine, a više od 80% je primilo bar jednu dozu. Mediji su preneli da su Britanci poslednjih nedelja požurili da se vakcinišu i da su stigle masovne prijave.

Nemačka

Nemački političari su obećali da neće uvesti obavezno nošenje maski ali nisu uvodili “podsticajne” mera kao susedne zemlje, iako u nekim nemačkim državama potpuno vakcinisani stanovnici mogu da ulaze u javne objekte bez negativnog testa, kako je CNN-u rekao epidemiolog centra Helmholc Berit Lange.

Ministarka pravde Nemačke Kristine Lambreht istakla u ponedeljak da nije moguće uvesti građanima obavezu vakcinacije. Ona je rekla da takva obaveza nije pravno moguća i da vakcinaciju nije moguće uvesti ni kao preduslov za sklapanje ugovora o radu.

Kancelarka Angela Merkel je sredinom ovog meseca rekla da ne planira uvođenje obaveznog vakcinisanja u zemlji, ukazujući da je za povećanje stope vakcinacije ključno obrazovanje a ne nametanje obaveze. Uprkos sporom startu, do sada je potpuno vakcinisano oko 43 odsto populacije, preneo je “Dojče vele”.

Kipar

Kiparska vlada je 9. jula uvela takozvanu “bezbednosnu propusnicu” koja je nužna za ulazak u tržne centre, restorane i ostale radnje. Kiprani starosti od 12 godina nadalje obavezni su da prilikom ulaska u javne objekte - bilo da su radnici bilo mušterije – pokažu propusnicu, koja sadrži ili potvrdu o vakcinisanju, negativan PCR test star 72 sata ili dokaz o preležanoj bolesti.

Kipar planira vakcinaciju i za starije maloletnike od 16 i 17 godina.

Dok evropske zemlje uvode ograničenja koja se uglavnom svode na korišćenje propusnica za vakcinisane i oporavljene od kovida, besni građani izašli su na ulice širom Francuske, Grčke, Italije i Kipra kako bi izrazili protest zbog pooštravanja epidemioloških mera.