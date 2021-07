KATAKLIZMA U LOMBARDIJI: Italijanski region pogodilo nevreme praćeno jakim vetrom i obilnim kišama (VIDEO)

Nekoliko stotina poziva za pomoć civilnoj zaštiti i vatrogascima uputili su stanovnici koji su se našli u opasnosti.

Zbog obilnih kiša, u normalno vreme mali potoci, nabujali su i pretvorili se u opasne bujice.

Voda je nosila blato, kamenje, drveće iščupano iz korena, automobile...

Odneta su dva mosta, a deo lokalnih puteva je zatvoren zbog odrona i urušavanja zaštitnih zidova.

Deo stanovnika je evakuisan, a gradonačelnici malih turističkih mesta na obali jezera upozoravaju građane da ne izlaze iz kuća, sem ako je neophodno.

After Central Europe, storms and flooding have now moved south of the Alps. This is my hometown, Lake Como pic.twitter.com/YpDzMtf5dP