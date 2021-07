(VIDEO 18+) Muškarac iz kola izbacio OBEZGLAVLJENO TELO ŽENE: Ostavio ga nasred trotoara, a očevidac iz kuće zabeležio SAV UŽAS

Muškarac u Mineanopolisu uhapšen je zbog sumnje da je na trotoaru iz automobila izbacio obezglavljeno telo žene.

Prema izveštaju policije žena (55) pronađena je obezglavljena na trotoaru, na lice mesta došle su spasilačke ekipe koje su konstatovale smrt. Ceo incident došao je u žižu javnosti, nakon što je jedan očevidac objavio na društvenoj mreži snimak ovog incidenta.

Na videu koji je snimljen u kući svedoka, vidi se kako muškarac na ulici izbacuje telo žene iz auta, a zatim i njenu glavu.

Have y’all seen this murder and decapitation in Shakopee MN today? #shakopee #mn #murder #wtf pic.twitter.com/edVm3wLwFk