PUCNJAVA U BLIZINI ZGRADE PENTAGONA: Čulo se više hitaca, IMA POVREĐENIH! (FOTO+VIDEO)

Povređene su dve osobe.

Zgrada Pentagona je zatvorena nakon pucnjave koja se dogodila u blizini. Zaposlenima nije dozvoljeno da izađu zbog pucnjave koja je odjeknula na stanici metroa ispred zgrade.

Kako prenose mediji, najmanje tri osobe su ranjene, od kojih dve teško. Među povređenima je i policajac.

Lokalni mediji navode da su dve osobe prebačene u bolnicu "kopnom" dok je jedna transportovana helikopterom. Vatrogasna služba Arlingtona navela je da je više ljudi zatražilo medicinsku pomoć.

🚨🇺🇸#PENTAGON Shooting Update:

2 people have been injured with gun shots. pic.twitter.com/Qnxvdz00Lj — Terror Alarm (@terror_alarm) 03. август 2021.

The #Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. pic.twitter.com/P0hasiZvr0 — Algeria - News (@Algeria_News_DZ) 03. август 2021.

The first pictures from outside #pentagon . After it was closed following a shooting.https://t.co/ofGgDCXY5H pic.twitter.com/l7msXgo21G — News (@Articlenews3) 03. август 2021.