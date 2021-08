APOKALIPTIČNE SCENE U GRČKOJ! Pogledajte satelitske snimke nakon požara: Ovo je katastrofa biblijskih razmera!

Satelitski snimci požara u Grčkoj prikazuju razmeru katastrofalne vatrene stihije koja uhištava sve pred sobom.

Oko 200 srpskih turista evakuisano je iz mesta Pefki u banju Edipsos, na drugom delu ostrva Evija, na kom je bilo između 800 i hiljadu naših turista, a polovina je već napustila ostrvo.

Požar na Eviji još uvek nije pod kontrolom vatrogasaca, a hitne službe širom zemlje i dalje se žestoko bore sa više od deset požara, preneo je "Jutarnji list".

Prema izveštajima grčke državne televizije vatrogasne jedinice, vojska i dobrovoljci ne uspevaju da se izbore s požarom koji besni u gradu Pefki.

Volonteri prevoze starije građane brodićima na sigurno.

Gust dim prekriva čitavu regiju, dok jugoistočni vetar raspiruje vatru prema severnome delu drugog po veličini grčkog ostrva, a velika većina građana je evakuisana.

Kritično i na Peloponezu i u okolini Atine

Prema procenama lokalnog zvaničnika oblasti Mani na Peloponezu, šumski požari uništili su oko 70 odsto regije, preneo je juče „Katimerini“.

- To je katastrofa biblijskih razmera. Reč je o skoro tri četvrtine opštine - izjavila je za ERT zamenik gradonačelnika istočnog Manija, Eleni Drakulaku.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Sektor za vanredne situacije uputili su u nedelju posebnu jedinicu od 37 pripadnika sa 14 vozila i tri helikoptera u Grčku da pomognu kolegama i građanima na ostrvu Evija u borbi protiv vatrene stihije. Oni su kasno sinoć stigli u Grčku.

Grčki premijer Kirjakos Micotakis zahvalio je svim zemljama koje su uputile pomoć njegovoj zemlji u borbi protiv požara.

On behalf of the Greek people, I would like to express our heartfelt gratitude to all the countries that have sent assistance and resources to help fight the wildfires. We thank you for standing by Greece during these trying times. pic.twitter.com/POrWlIVJsU