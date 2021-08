LUTANJE 14 SLONOVA IZAZVALO OPŠTU POMETNJU: Iseljeno 150.000 ljudi, šteta procenjena na milion evra

Vlasti kineske jugozapadne provincije Junan zbog lutanja krda od 14 azijskih slonova koji su se udaljili iz nacionalnog parka iz straha da ne bi došlo do mogućih bliskih susreta sa ovim životinjama, na putu od samog početka prati 25.000 policajaca, koji kretanje slonovske družine osim kopneno prate i sa dronovima, piše portal 24ur.

China’s wild elephants are finally heading home after an 800-mile trek that has amazed the public https://t.co/8R3r5qFiup 🐘 pic.twitter.com/U69snptQ3b

Kada se krdo 14 slonova približila naseljenim mestima, vlasti su privrmeeno iselile stanovništvo nekoliko sela i manih mesta, kako bi sprečili moguće incidente. U zadnjim mesecima lutanja slonova iz svojih kuća evakuisali su preko 150.000 ljudi.

Fourteen wild elephants that have roamed for months are finally headed south towards a nature reserve in their protected habitat in China. An emergency committee set up to re-route the elephants laid bait, built artificial roads and used electric fences to direct them back home. pic.twitter.com/sJjwgqvra6