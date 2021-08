NAKON RAZORNOG ZEMLJOTESA HAITIJU PRETI NOVA OPASNOST: Ljudi panično beže nakon upozorenja na CUNAMI (VIDEO)

Američki geološki centar USGS izdao je upozorenje na Tviteru: "Postoje izveštaji o povlačenju mora, ponegde je morska voda prodirala na ulice. Važno je da ne idete na plaže, ako se pomeralo more, jer će se vratiti! Ne pokušavajte da skupljate rive, samo idite što dalje od plaže", napisano je na Tviteru.

Snimak panike na ulici zbog straha od cunamija snimljen je u mestu Le Kaj na Haitiji, gde su ljudi panično trčali poplavljenim ulicama.

Na interentu pojavio se veliki broj snimaka na ovu temu:

Priče o epicentru zemljotresa su različite prema jednoj dogodio se u moru nekih 160 kilometara od ostrva i prestonice Porto-o-Prensm dok nove informacije koje pristižu govore da je epicentar bio 12 kilometara (7,5) miljada severoistočno od grada Saint-Louis-du-Sud koji broji oko 50.000 stanovnika i u kome je razaranje bilo najveće.

Obim štete za sad je nepoznat, a informacije o žrtvama su dosta različite i nemoguće je proveriti pošto zvaničnih informacija nema, a nagađa se da je od panike navodno umrlo 200 ljudi. Međutim, tu vest je nemoguće proverit ni potvrditi zato je potrebni uzeti sa velikom rezervom.

Haiti se smatra najsiromašnom državom na zapadnoj hemisferi, koja je često na udaru zemljotresa. Država se još nije opomogla od jakog zemljotresa koji je ovu državu pogodio 2010. godine u kome je prema različitim podacima umrlo između 100.000 -200.000 ljudi.

#BREAKING

Watch the sea water recede after the earthquake in #haiti#earthquake pic.twitter.com/HMqVBbi7Ke