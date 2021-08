TALIBANI ULETELI U DOSTUMOVU VILU: Ovo nemaju ni zalivski ŠEICI! Raskoš i luksuz na sve strane! Poleteli da sve snime (VIDEO)

Dok posla sveta ne može da veruje da je Mazar i Šarif pao u ruke talibana za samo jedno popodne kad se posle kraćeg okršaja predao skoro ceo 209. korpus Avganistanske nacionalne armije, talibani nisu časili časa.

Em što su iz kazamata pustili najpre na slobodu nekoliko hiljada zatvorenika mahom svojih saboraca i pripadnika Al Kaide, em su pohrili da preko talibanske televizije obajve sliku ni manje ni više nego iz vile Abdul rašida Dostuma i objave vaskolikom narodu i svetu u kakavom luksuzu je uživao ovaj maher Centralne Azije, saradnik i FSB i CIA, moskovski đak.

This is exactly what is killing Afghanistan, this is Dostum house, all this whealt while Afghan Forces lack almost everything.. This is where US taxpayers money went to.. https://t.co/A5SFm7gpZO