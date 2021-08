TERORISTI ZAUZELI AZIJSKU DRŽAVU: Avganistan pao ceo u ruke Talibana, predsednik podnosi ostavku!

Predsednik Avganistana Ašraf Gani prihvatio je da podnese ostavku, saopštio je neimenovani izvor.

Pripadnici pokreta Taliban u nedelju su ušli u Kabul, nakon što su opkolili glavni grad Avganistana. Talibani su zatim došli u predsedničku palatu u Kabulu na pregovore sa vlastima o predaji vlasti. Kako je javila televizija "Al Arabija", talibani su pozvali predsednika, zvaničnike vlade i lidere avganistanskih stranaka na saradnju.

BREAKING: Afghan official says troops surrender Bagram air base to Taliban; base is home to prison housing 5,000 inmates. https://t.co/cnHkuln4wJ

Prethodno su militanti zauzeli sve velike gradove Avganistana i preuzeli kontrolu nad svim graničnim prelazima.

Poslednjih meseci u zemlji je eskalirao sukob između vladinih snaga i talibana. Pogoršanje situacije počelo je nakon povlačenja američkih trupa iz Avganistana, što je rusko Ministarstvo spoljnih poslova nazvalo priznanjem neuspeha misije.

🔴Ex president Karzai latest message:



« I am here in Kabul with my girls and I ask the Taliban to provide security and safety for the people. »#Afghanistan #Kabul



pic.twitter.com/gVD0faBMxu