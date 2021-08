MEDIJSKI RAT! OVO JE SNIMAK IZ KABULA KOJI JE OBIŠAO SVET, A ŠTA JE ISTINA?! Talibani tvrde da su ubijeni civili, a Amerikanci negiraju (FOTO+VIDEO)

Informacija i tvrdnji mnogo, a potvrda malo ili ih nimalo nema. U prevodu više se ne zna ko pije a ko plaća.

Sputnjik, ruska agencije, navela je jutros da je nekoliko ljudi ubijeno kada su američke trupe otvorile vatru na aerodrom u Kabulu.

Nekoliko ljudi je poginulo dok je američka vojska otvorila vatru na Avganistance na aerodromu u Kabulu, rekao je 16. avgusta izvor snaga bezbednosti za Sputnjik (samo nije navedeno čiji izvor snaga bezbednosti u pitanju. Talibanski, američki ili avganistanski?!).

Agencija France-Presse javila je ranije, pozivajući se na očevidaca, da je američka vojska ispalila hice upozorenja kako bi gomile gurnula nazad sa piste.

Very ugly scene at #Kabul International Airport, gunfire as people try to apparently break toward military part of the Airport. #Afghanistan



pic.twitter.com/flavokqAhr