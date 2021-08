TALIBANI SA PUŠKAMA U RUKAMA ULETELI U LUNA PARK: Šok fotografija iz Avganistana zapanjila svet! (VIDEO)

Društvenim mrežama kruže snimci na kojima se vidi kako se talibani ponašaju kao "deca". Nakon borbi posetili su luna park.

Kako se može primetiti u videima, oni se vozaju autićima, ali i na ringišpilu. Ipak, ne ispuštaju svoje puške iz ruku.

Talibani su munjevitom brzinom prethodnih dana zauzeli Avganistan i to gotovo čitavu teritoriju, odnosno sve provincije. Objavili su da upravo oni sada vladaju zemljom. Proterivali su, mučili i ubijali, a danas se zabavljaju.

🇦🇫 · #Taliban playing bumper cars, I think it is the most surreal image we can see of the conflict in #Afghanistan and the fall of #Kabul pic.twitter.com/eNcK76BIi4