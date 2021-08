FOTOGRAFIJA KOJA JE OBIŠLA SVET STEŽE SRCE! Evo kako je izgledao aerodrom u Kabulu nakon EVAKUACIJE!

Fotografija sa aerodroma u Kabulu, na kojoj se vidi rasuta obuća na alfaltu, prikazuje sav očaj onih koji su pokušali da pobegnu iz Avganistana, nakon što su kontrolu preuzeli talibani.

Na fotografiji koju je na društvenim mrežama objavio indijski novinar Kanika Gupta, vide se ostavljene cipele širom aerodroma Hamid Karzaj tokom pokušaja masovne evakuacije.

- Aerodrom u Kabulu... papuče razbacane po alfaltu... takva katastrofa koju je svet ostavio za sobom - napisao je u opisu fotografije.

Kabul airport… slippers strewn all over the tarmac.. such a disaster that the world left behind. The desperation and sheer helplessness of people who now have to spend a lifetime under the butt of a kalashnikov. My heart beats for you my dear 🇦🇫.. not everyone has abandoned you pic.twitter.com/5mt4wdejfE