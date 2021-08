POOŠTRENE MERE ULASKA! Srbija od danas na kiparskoj 'CRVENOJ LISTI' zbog korone!

Određene kategorije će moći da se ukrcaju na let bez testa.

Srbija je od danas na kiparskoj “crvenoj listi” nakon što je ta zemlja poštrila antiepidemijske mere za ulazak državljana pojedinih država. Tako će sve osobe koje nisu vakcinisane morati da imaju dva negativna PCR testa, prvi 72 sata pre leta i drugi odmah po sletanju na Kipar, a testiranje će se obavljati na aerodromu, o trošku putnika, koji će dok čekaju rezultat morati da budu u samoizolaciji.

Od ove obaveze izuzeta su deca do 12 godina, navedeno je na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Određene kategorije će moći da se ukrcaju na let bez testa, ali su te osobe dužne da se testiraju po dolasku na Kipar, a reč je o onima koji imaju regulisan boravak na Kipru i primili su bar jednu dozu vakcine, kao i o deci od 12 do 15 godina koja imaju regulisan boravak na Kipru.

Među izuzecima su i oni od 16 do 18 godina koji imaju regulisan boravak na Kipru, a koji su primili prvu dozu vakcine, kao i svi koji iz medicinskih razloga ne mogu da se vakcinišu, a imaju dokaz o tome izdat od strane Ministarstva zdravlja Kipra.

Svi oni, međutim, moraju da budu u obaveznoj samoizolaciji 72 sata i nakon toga su obavezni da urade još jedan PCR test, a ako je ponovljeni test negativan mogu da prekinu samoizolaciju.

Putnici koji poseduju sertifikat o vakcinisanju nisu u obavezi da rade PCR test, ali mogu biti nasumično testirani na kiparskom aerodromu o sopstvenom trošku.

Kipar priznaje sve četiri vakcine koje su na raspolaganju u Srbiji, tačnije ta zemlja na svojoj teritoriji priznaje vakcine Fajzer-Biontek, AstraZeneka, Dzonson i Džonson, Moderna, Sputnjik V, Sinofarm i Sinovak.

Takođe, svi putnici su u obavezi da elektronski popune propusnicu (CyprusFlightPass) 48 sata pre leta na linku

https://www.cyprusflightpaš.gov.cy.

Propusnica turistima služi za nesmetano kretanje na Kipru sedam dana, nakon čega su u obavezi da na svaka tri dana rade PCR test/Rapid test, ukoliko nisu vakcinisani.

