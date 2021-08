SAGA U AZIJI SE NASTAVLJA! Bela kuća potvrdila: Bajden na sastanku G7 o Avganistanu

U saopštenju se navodi da će lideri "razgovarati o nastavku bliske koordinacije o avganistanskoj politici" i planovima evakuacije.

BREAKING: The White House has confirmed Joe Biden will attend the virtual G7 crisis meeting on Tuesday.



A statement said the leaders will "discuss continuing our close coordination on Afghanistan policy" and evacuation plans.



