POKOLJ U BLIZINI AERODROMA U KABULU: Ovako su se odvijali napadi u kojima je poginulo više od 90 (UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE)

Ovaj napad se dogodio nekoliko sati nakon šeto su zapadne vlade upozorile na potencijalni teroristički napad i upozorio civile da ne idu na aerodrom.

Na području gde se dogodio napad nalazilo se na hiljad eporodica koje su se nadale da će uspeti da se ukrcaju na evakuacione letove očajni i u strahu da će ostati u Avganistanu nakon što su talibani zauzeli gotovo celu zemlju pre dve nedelje, piše Skaj njuz.

Pojavili su se prvi izveštaji o velikoj eksploziji blizu aerodroma u Kabulu. avganistanska novinarka Rabija Sadat napisao je na društvenoj mreži Tviter samo da se dogodila eksplozija blizu aerodroma u Kabulu i da će detalji biti kasnije poznati.

Izveštaji su se razlikovali i pominjale su se dve moguće lokacije - aerodromska Abi Gejt i hotel Baron.

Smeštena na jugu aerodroma, Abi Gejt je jedan od pet ulaza na aerodrom.

Okolina aerodroma je poslednjih dana preplavljena očajnim porodicama koje se nadaju da će se ukrcati na letove za evakuaciju kako bi izbegle talibane.

Još jedna lokacija koja je pominjana je baron hotel, koji je smešten u blizini aerodroma.

Britanski zvaničnici koristili su hotel kao mesto gde su se obrađivale vize Avganistancima koji su se nadali da će otići u Veliku Britaniju.

18.25 (kabulsko vreme)

Francuski ambasador poziva sve oko aerodroma da napuste taj prostor i sklone se, navodeći da je "moguća druga eksplozija".

-Svim našim avganistanskim prijateljima: Ako ste blizu aerodromskih kapija, hitno se sklonite. Druga eksplozija je moguća, napisao je on.

Počinju da kruže fotografije povređenih civila koji lutaju ulicama u krvavoj odeći.

Ubrzo nakon toga, kako situacija na terenu postaje jasnija, proširili su se izveštaji o drugoj eksploziji.

19.06 (kabulsko vreme)

Potvrde stižu da su bile dve eksplozije, a britanski bezbednosni izvori rekli su za Skaj njuz da se prva eksplozija dogodila u blizini hotela Baron, a zatim druga na ulazu Abi Gejta na aerodrom.

19.27 (kabulsko vreme)

Možemo potvrditi da je eksplozija kod Abi gejta bila rezultat složenog napada koji je rezultirao brojnim žrtvama. Takođe možemo potvrditi barem još jednu eksploziju u hotelu Baron ili blizu njega, na maloj udaljenosti od Abi gejta., napsao je Tviteru Džon Kirbi.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.