ZAVIRITE U NACISTIČKI KAMENOLOM SMRTI: U Rusiji pronađeno stratište gde su Hitlerove jedinice na posebno brutalan način UBIJALE ŽENU I DECU! (FOTO)

Jezivi dokazi kako su nacisti masakrirali žene i decu pojavili su se u Hitlerovom "kamenolomu smrti" u Rusiji.

Oko 3500 ljudi je ubijeno u barakama i radionicama ali su radnici bili naročito zgroženi otkrićem desetina ubijenih dečaka, devojčica i beba.

Grobnica je otvorena nakon što je sa KGB-ovih tajnih dokumenata skinuta oznaka tajnosti. Širom Rusije pronađene su masovne grobnice iz perioda Drugog svetskog rata ali je ova u Rostovu užasnula kopače svojom brutalnošću.

"Naša ekspedicija nastavlja da radi u kamenolomu smrti u Salsku", rekao je dobrovoljac Mius Front koji sarađuje sa državnim Istražnim komitetom u istraživanju teških zločina.

"Ovde su nacisti ubili 3500 civila 1942-43. godine. Mnogo je dece među njima. Danas smo pronašli 15 dece starosti od jedne do 10 godina. To je zastrašujuće. A ništa nije jezivije u ratu od gledanja kako umire dete. Svaki ratni veteran će vam to reći... a mi smo pronašli 20 dece samo u jednoj jami", rekao je on.

Ono što je karakteristično, i zastrašujuće, je što nisu sve žrtve streljane. "Većina je ubijena udarima u glavu pesnicom ili čizmom", rekli su arheolozi. "Moguće je da su deci lomili glave tako što su ih pritiskali o osušenu glinu kamenoloma. Ovako nešto nikada ranije nismo videli", dodali su arheolozi.

Iako je među žrtvama bilo i nekoliko pripadnika Crvene armije, većinom je reč o starcima, deci i neproporcionalno velikom broju žena.



Među 60 ljudskih ostaka čija je DNK analiza završena, njih 16 su žene a 19 deca stara između 2 i 19 godina.

Salsk je bio ključna železnička stanica koja je servisirala Staljingrad. Nemci su 1942. godine prekinuli železničke veze i obrušili se na grad, današnji Volgograd, u jednoj od najkrvavijih borbi u ratu.

'Nazi death quarry' filled with massacred Russian women and children https://t.co/zJk9iM41O1 via @MailOnline — Chemi Shalev (@ChemiShalev) 31. август 2021.

Šef istraživačkog tima Andrej Kudrijakov ispričao je da su pronašli ostatke četvorogodišnjeg deteta sa smrskanom lobanjom, a pored njega ženske ostatke - verovatno majke.

Iskopavanje masovnih grobnica je "psihološki teško", rekao je on. "Ovo nije obično arheološko istraživanje, ovde je reč o istorijskoj pravdi i ova oblast, koja ranije nije bila dobro istražena, sada otkriva svoje užasne tajne", rekao je Kudrijakov.

Vidite koliko je mnogo dece ovde umrlo. Cilj je da se pokaže teror koji je ovde izvršen i izdejstvuje da nacistički zločini ne mogu da zastare, rekao je on.

Kudrijakov je isprčao da su istražitelji pronašli i mladu trudnicu sa kozačkim krstom oko vrata. "Sakrila je lice u rukama u užasu, kao da nije želela da gleda kako je ubijaju. Pored nje leže raskomadana deca koja su pokušala da se sakriju od smrti ali su ih Hitlerovi dželati dokrajčili bajonetima. Nisu trošili metke ili su ostali bez njih", rekao je on.

Kudrijakov je gorko primetio da su nacisti imali pune ruke posla u Salsku. "Bilo je potrebno mnogo municije da se ubiju stotine ljudi pa su štedeli metke a njih ubijali kundacima, šutirali i probadali bajonetima", rekao je on.

Veruje se da su žrtve Rusi, Jevreji i Romi.

KGB je, piše Dejli mejl, krio od sopstvenog naroda pravu veličinu nacističkih zloćina, ali je sada skidanje oznaje tajnosti sa njihovih dokumenata omogućilo potragu za stradalima i nadu da će neke porodice saznati šta se dogodilo sa njihovim precima.

Autor: