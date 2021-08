TALIBANI SU ŽENU ZAPALILI JER IM JE LOŠE KUVALA: Jezivo svedočenje bivše avganistanske sudije koja je uspela da im pobegne! (VIDEO)

"Prisiljavaju ljude da im daju hranu i da im skuvaju hranu. Žena je zapaljena jer je optužena za loše kuvanje za talibanske borce", rekla je aktivistkinja i bivši avganistanski sudija Najla Ajubi za Skaj Njuz.

Ajubi je pobjegla iz zemlje kada su talibani počeli preuzimati veću kontrolu nad Afganistanom i rekla da je od tada primila više izvještaja o nasilju nad ženama. Dodala je da je takođe čula da se mnoge aktivistkinje kriju zbog straha od nasilja.

Former Afghan judge Najla Ayoubi says she had to "flee" for her life from the Taliban after speaking in favour of women and women's rights.



She says she's spoken to hundreds of her fellow activists in Afghanistan and many of them are "in hiding".