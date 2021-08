ZAHUKTAVA SE U AVGANISTANU, TALIBANI POČELI PALJBU NA DEMONSTRANTE: Ima mrtvih i ranjenih (VIDEO)

Mediji prenose da u ovom okršaju sa demonstrantima ima mrtvih i ranjenih.

"Ovaj video prikazuje kako su talibanski teroristi otvorili vatru na demonstrante u Jalalabadu, centru provincije Nangarhar u Afganistanu, zbog protesta protiv promene afganistanske državne zastave. Čak ni Journos nije pošteđen," napisao je tviteraš.

Kao što se vidi iz video zapisa, ulicama je nastao pravi metež među demkonstrantima koji beže pred naletom oružja iz talibanskih ruku. Podsetimo, situacija u Avganistanu je već danima napeta, nakon što su talibani svrgli vlast i uspostavili "diktaturu".

Na jučerašnjoj pres konferenciji njihov portparol je rekao da će svi morati da poštuju zakon, da žene neće biti isključene, kao i to da da mediji neće smeti da rade na razjedinjavanju naroda.

