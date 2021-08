TALIBANI ZAPALILI ZABAVNI PARK! Pre dva dana su snimljeni kako se igraju u Kabulu, a onda je USLEDILO OVO!

Nakon užurbanog zauzimanja glavnog grada Avganistana Kabula, viđeni su talibanski borci kako uživaju u vožnji u zabavnom parku. Neki su se sudarali automobilima, dok su drugi viđeni kako se vesele tokom vožnje na vrtešci, prenosi India Today.

U najnovijem videu koji obilazi društvene mreže vidi se čitav zabavni park koji gori noću po ogromnom plamenu. Korisnik Tvitera koji je podelio video tvrdio je da se radi o zabavnom parku Bokhdi u Šeberganu.

The Bokhdi Amusement Park was set on fire by Taliban insurgents in Begha, Sheberghan. The reason is that the statues/idols standing there are in Public access Idols are illegal in Islam, This is the logic of the Taliban's brutal emirate. The homeland is occupied.#Afghanistan pic.twitter.com/MBuYsQQbxk