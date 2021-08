STRAHUJU S PRAVOM: Jezivo zvuči lista zabrana koju bi talibani mogli da uvedu za žene

Strahuje se da će žene u Avganistanu opet ostati bez svoje slobode i prava zbog rigoroznog zakona.

Posle 20 godina talibani su opet preuzeli Kabul i spremaju se za preuzimanje vlasti u celom Avganistanu. Prethodni put njihova vladavina u ovoj državi je trajala od 1996. do 2001. godine i bila je prepoznatljiva po primeni fundamentalističke i brutalne interpretacije islama, kojom su najgore bile pogođene žene.

S njihovim osvajanjem najvećih avganistanskih gradova i povlačenjem američkih i NATO vojnih snaga, jasno je da bi uskoro mogli da ponovo preuzmu potpunu vlast u zemlji i tako opet uvedu najstrože šerijatske zakone, te njima, ne samo potpuno obesprave, već i ugroze živote svih žena u zemlji.

Ipak, kako je talibanski portparol rekao za strane medije, žene će u Avganistanu imati pravo na rad i obrazovanje do univerzitetskog nivoa ali one su i dalje zabrinute i uplašene. Mnogi sumnjaju da će sve to ostati na pukim rečima.

Istraživali smo koje su to najstrože zabrane koje bi talibani mogli da uvedu, i koje bi uticale na slobodu i prava žena.

Svako kršenje ovih zakona kažnjava se amputacijom ili ubistvom.

Autor: