NIJE BIO SAMO KOMPOZITOR, PROGONJEN JE, ZATVARAN: Priča o Mikisu Teodorakisu, koji je 1999. svetu rekao: STIDITE SE ZBOG SRBIJE!

Mikis Teodorakis, koji je preminuo u 96. godini, nije bio samo kompozitor, muzičar i dirigent. On je član pokreta otpora i političar.

Kada se nešto u Grčkoj događalo svi su želeli da čuju šta on o tome misli. On je bio Mikis svih Grka. Kada je izbila pandemija korona virusa, on je oštro kritikovao grčke vlasti, jer su zaboravile da dotacijama podrže muzičare, koji su izgubili posao.

Muzika koju je Teodroakis pisao za film „Grk Zorba”, postala je za mnoge Grke nešto poput nacionalne himne.

Legendarni koncerti ovog čoveka, visokog skoro dva metra, mogu da se vide samo na starim filmskim trakama i video snimcima. Mikis je bio oženjen, otac dvoje dece, sina i kćeri, i deda četvoro unučadi, i poslednje godine života najviše je proveo u svojoj kući u podnožju Akropolja u Atini odakle je pratio šta se u svetu dešava.

Izgnanstvo Teodorakis je rođen 25. jula na ostrvu Hios. Muziku je otkrio u jednom starom filmu o Betovenu.

„Gledao sam film zajedno sa svojim ocem. Bio sam fasciniran”, ispričao je u jednom intervjuu grčkoj televiziji. „Molio sam oca, koji je poslom išao u Atinu, da mi donese sve što nađe o muzici. I tako je počelo.

”Kasnije je studirao muziku na Konzervatorijumu u Atini.

Tokom Drugog svetskog rata pridružio se dominantno komunističkom pokretu otpora. Tokom građanskog rata (1947-1949) bio je na strani Levice. Prognan je i mučen.

"Grk Zorba” i svetska slava

Svetsku slavu stiče 60-ih godina muzikom za film „Grk Zorba” Mihaila Kakojanisa sa Entonijem Kvinom u naslovnoj ulozi. Potom se ponovo prilključuje pokretu otpora. Ovaj put protiv Grčke vojne hunte (1967-1974), poznatije pod imenom „Režim pukovnika”. Njegova muzika se zabranjuje. Ali, Grci su je slušali tajno kod kuće ili preko inostranih radio stanica, koje su tada bile izvor nezavisnih informacija.

Teodorakis na kraju bio uhapšen. Nakon protesta širom sveta, mogao je da napusti zemlju i do 1974. živi u egzilu u Parizu. Tamo je komponovao „Aksion Esti”, „Pesmu mrtve braće” i „Kanto general”.

Organizovao je koncert protiv bombardovanja SRJ

- Juče je u Vašingtonu potpisan zakon džungle i pravo jačeg. Sjedinjene Države sada zajedno sa evropskim zemljama mogu da sude, presuđuju i kažnjavaju sve one koji misle. Svi oni koji misle ne uklapaju se u njihove planove. Nije preterano reći da ulazimo u toplu novu srednjovekovnu odeću i obuću, pamučne šalove i rukavice. Novo ledeno doba dolazi - rekao je Teodorakis, i nastavio nesmanjenim žarom:

- Kada je bombardovanje počelo izjavio sam da su međunarodni zločini i ubistva koje pominju zapravo izgovori, da oni ne haju za razgovore i sporazumno pronalaženje rešenja, već da im je glavni cilj da pretvore Jugoslaviju u sprženu zemlju što će i učiniti ukoliko ne naiđu na otpor. Žele da pretvore Srbiju u pustoš, pustinju pepela i krvi, da bi je mogli pokazati narednim žrtvama i reći "pogledajte šta će vam se desiti ako se ne pokorite". Mi Grci moramo biti ponosni jer smo jedini koji ujedinjeni i posvećeni kažemo NE varvarizmu - gromoglasno je poručio Teodorakis, pa nastavio:

- Mi stojimo pored žrtava, naše srpske braće, i želimo da naša pesma nadjača zvuk sirena koje plaču i fijuk raketa. Beograde, danas pevamo za tebe.

