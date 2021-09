TALAČKA KRIZA U AVGANISTANU: Talibani ne puštaju avione sa Amerikancima, imaju samo jedan zahtev (VIDEO)

Kongresmen Majkl Mekol izjavio je u nedeljnom intervjuu za Foks Njuz da šest aviona stoji na međunarodnom aerodromu Mazar-i-Šarif "poslednjih nekoliko dana", informacije koje izgleda da potiču iz mejla Stejt departmenta članovima Kongresa, prenosi Forbs.

On je sugerisao da se letovi drže kao taoci sve dok SAD ne priznaju talibane kao legitimnu vladajuću moć Avganistana, jer sada kontrolišu ogromnu većinu zemlje, ali su američki zvaničnici do sada to odbijali.

Stejt department je rekao zakonodavcima da će letovi imati dozvolu za polazak za Dohu, Katar - gde su SAD obrađivale Avganistance koji se prijavljuju za posebne imigrantske vize - "ako i kada talibani pristanu da odobre poletanje", navodi Si-bi-Es Njuz.

STUCK ON PLANES: @RepMcCaul says Americans and Afghan interpreters have been held hostage by the Taliban for days at the Mazar-i-Sharif International Airport in Afghanistan. #FoxNewsSunday pic.twitter.com/2gJfxNTIfJ