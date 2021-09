AVGANISTANKE SE NE PLAŠE! Fotografija žene koja stoji ispred puške talibana zapalila internet! (FOTO+VIDEO)

Žena na fotografiji nosi samo bocu vode i mirno stoji ispred talibanskog borca. Mogu se videti i mnogi drugi demonstranti koji drže plakate iza nje.

Nekoliko korisnika društvenih mreža pohvalilo je hrabrost koju je žena pokazala pred direktnom, fizičkom pretnjom. Mnogi su rekli da fotografija obuhvata sukob koji je u toku u Avganistanu, gde su žene i druge rodne manjine u najgorem položaju, u režimu koji ima lošu istoriju kada su u pitanju osnovne ljudske slobode i prava, prenosi Independent.

Izgradivši zid otpora u roku od nekoliko nedelja nakon što su talibani opljačkali državu, Avganistanke su pokrenule snažne proteste u glavnom gradu Kabulu, čak i za vreme kostantnih talibanskih patrola i pokušaja da kontrolišu demonstracije.

Slike iz zemlje razorene sukobima prikazuju stotine žena koje su u utorak izašle na ulice, protestujući zbog navodne umešanosti susedne zemlje Pakistana u unutrašnje administrativne poslove Avganistana.

U nekim zabačenijim delovima grada, talibanski borci ispalili su više metaka u vazduh kako bi prekinuli proteste i uplašili građane koji učestvuju.

Više moći za avganistanske žene

"One su pravi primer miroljubivog aktivizma i traže svoja prava uprkos uperenom oružju", rekao je jedan korisnik na Tviteru.

Drugi korisnik nazvao je talibanskog borca koji je uperio pištolj u ženu "kukavicom" i pohvalio kako talibanske snage nisu zaustavile javno kretanje.

Fotografije sa protesta pokazale su napredak koji je Avganistan postigao u poslednjih 20 godina, rekla je novinarka Malali Bašir.

"Like me, hundreds, thousands of women & girls around #Afghanistan are ready to die. This is our destiny... they are not able to remove us, to take our rights, we will continue our protests even if we die" A young woman in Kabul tells me why she was out on the streets today. pic.twitter.com/Bt0N04h8dB