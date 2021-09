ŠEST ZATVORENIKA POBEGLO IZ NAJSIGURNIJEG ZATVORA: Spektakularno bekstvo organizovali uz pomoć RĐAVE KAŠIKE!

Lukavi zatvorenici nadmudrili su stražare u teškom zatvoru Gilboa, severno od Zapadne obale.

Jerusalim Post izvestio je da je šest Palestinaca koristilo zarđalu kašiku koja je pažljivo sakrivena. Zatvorske vlasti su prvi put čule za bekstvo u ponedeljak u 3 sata ujutru, kada su ih lokalni farmeri pozvali zbog "sumnjivih gigura" koje se kriju na obližnjim poljoprivrednim poljima.

Masovna potraga za tom grupom, a koja uključuje istaknutog bivšeg militanta, počela je kada je obezbeđenje naletelo na tunel iskopan ispod umivaonika. Duboka rupa na podu ćelije omogućila je zatvorenicima da prođu kroz tunel i izađu na put koji se nalazi s druge strane spoljnog zida zatvora. Zvaničnici bezbednosti pokušavaju da uhvate zatvorenike, a svi su optuženi za planiranje ili izvođenje napada na Izraelce.

Breaking: Six #Palestinians escape from a high-security prison in #Israeli. They were all in jail for life and all are considered highly dangerous for Israel. Isreali media report that the six managed to escape by using a tunnel they had previously dug. pic.twitter.com/hM7Wqm0mIb