Zahuktavaju se izbori za naslednika Angele Merkel! Šolc pobedio i u drugom TV duelu

Kandidat za kancelara Nemačke iz redova Socijaldemokratske partije Nemačke (SPD), Olaf Šolc, prema prvim procenama javnog servisa ARD/ZDF, ponovo je pobednik TV sočavanja kancelarskih kandidata.

Na televizijiskoj debati pojavili su se kandidati parlamentarnih stranaka - SPD, Unije CDU/CSU i Zelenih.

Prema prvim ispitivanjima ARD-a, koja su sprovedena tokom TV suočavanja , kandidat socijaldemokrata Olaf Šolc se po pitanjima kompetencije nalazi ispred kandidata Unije CDU/CSU Armina Lašeta i Analene Baerbok iz stranke Zeleni.

Šolca ispitanici smatraju i simpatičnijim od dvoje konkurenata, prenela je Hina.

Socijaldemokratski kandidat je time pobedio i u drugom TV duelu koje je ove nedelje prenosio javni servis ARD/ZDF.

Žestoki napadi Lašeta

Drugo sočavanje je započelo žestokim napadima demohrišćanskog kandidata Armina Lašeta na Šolca zbog navodne umešanosti Ministarstva finansija, na čijem čelu se nalazi Šolc, u finansijske skandale u vezi sa pranjem novca.

Šolc je, prema prvim ocenama analitičara, i u ovom sučeljavanju delovao suvereno i branio svoje pozicije stručnim i trezvenim odgovorima koristeći prednost nosioca funkcije.

Olaf Šolc, osim funkcije ministra finansija, poslednje četiri godine vrši i funkciju vicekancelara.

Funkcija vicekancelara mu, prema mišljenju medija, daje prednost zbog toga što ga većina birača doživljava kao političara koji će garantovati nastavak politike Angele Merkel, koja se ne kandiduje na ovim izborima.

Tokom sočavanja, kandidat socijaldemokrata i kandidatkinja Zelenih, Analena Berbok, su pokazivali saglasnost po više pitanja i retkim međusobnim napadima sugerisali slaganje u većini tematskih područja.

Ovo je potvrdilo prethodne najave ovih stranaka o želji stvaranja socijaldemokratsko-zelene koalicije nakon parlamentarnih izbora 26. septembra.

SPD vodi u anketama

Lašet je, sa druge strane, insistirao na tome da socijaldemokrate i zeleni ne isključuju koaliciju sa strankom Levica, koju demohršćani doživljavaju kao levo ekstremnu.

Šolc je svojom prednošću u drugom duelu potvrdio aktuelna ispitivanja javnog mnijenja koji SPD-u daje prednost od nekoliko poena ispred demohrišćanske Unije CDU/CSU.

Većina demografskih instituta beleži podršku od 25 do 27 odsto za SPD, iza koga slede CDU/CSU (20 do 23 odsto), i Zeleni (15 do 17 odsto).

Desno populističku Alternativu za Nemačku bi. prema aktuelnim ispitivanjima biralo 12 odsto, Liberale od 12 do 13 odsto, a Levicu šest odsto ispitanika.