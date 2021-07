ŠAMAR REALNOSTI: Stručnjaci priznali da imunitet krda NIKADA neće biti postignut! To znači - nevakcinisanima će život biti MNOGO TEŽI

Šamar realnosti iz Nemačke i globalna poruka nevakcinisanima.

U Berlinu se ovih dana dešava veliki oproštaj. Sve se odigrava sporo, bez najava i medijskih saopštenja, ali se više ne može zaustaviti. Posledice će se osećati u narednim mesecima, možda i godinama, i to mnogo dalje od Nemačke. U pitanju je oproštaj od iluzije kolektivnog imuniteta.

Prošlog ponedeljka, nemački ministar zdravlja Jens Špan okupio je na onlajn sastanku malu grupu stručnjaka - doktore, političare i javne službenike. Tema je bila jesen, sledeći koraci u borbi protiv pandemije i veliki cilj koji gotovo sve vlade sveta jure od početka godine - imunitet stada.

On, ukratko, predstavlja imunizovanje dovoljnog broja ljudi da se širenje virusa svede na minimum. To je bila velika nada koja je, kako piše "Špigl" u otrežnjujućem članku, najverovatnije već pala u vodu.

Predstavnik Instituta "Robert Koh" jasno je rekao grupi eksperata da je za dostizanje kolektivnog imuniteta na korona virus neophodno imunizovati 85 odsto stanovništva i starosnoj grupi između 12 i 59 godina, kao i 90 odsto starijih od 60. To je zvanični stav koji Institut ponavlja već mesecima i plan je bio da se to postigne do septembra.

Međutim, prema izvorima, većina učesnika sastanka izjasnila se da taj cilj više nije realan. Oni smatraju da se cifra od 85 odsto vakcinisnih nikada neće dostići i da je to očigledno. To je jasno i zdravstvenom stručnjaku Karlu Luterbahu, članu Socijaldemokratse stranke koji je prisustvovao sastanku.

- Nažalost, teško mi je da zamislim da ćemo dostići imunitet stada. Vakcinisano je 44,6 odsto, a stopa vakcinacije je već drastično usporila - kazao je, a njegove reči mogu da opišu i ono što se trenutno dešava u mnogim zemljama širom sveta.

Euforija oko vakcinacije je splasnila, zamenio ju je "vakcionalni umor".

Jedan od prisutnih na sastanku u Berlinu otkrio je da se diskutovalo o posledicama takve situacije, kao i o mogućim alternativama.

- Modeli pokazuju da čak i ako dostignemo 75 odsto vakcinisanih i pretpostavimo da će se oko 10 odsto zaraziti uprkos tome što su primili obe doze, ipak nećemo moći bez ograničavanja fizičkog kontakta - rekao je.

A kada se fizička distanca i ograničavanje okupljanja pominju uprkos funkcionalnim punktovima i dovoljnom broju cepiva za sve, jasno je da je sve krenulo pogrešnim putem.

Sve do ovog prelomnog momenta pandemijska politika je, uprkos restrikcijama, imala ohrabrujući ton. Odricanja su bila privremena, dok se ne vakciniše dovoljan broj ljudi i sve bude gotovo. Ali nemogućnost da se dostigne kolektivni imunitet znači da neće biti gotovo za sada, i da verovatno nikada neće biti gotovo.

Delta varijanta se već pobrinula da ovo leto ne bude slobodno i bezbrižno, kako su se svi nadali. Države se se sada spremaju sa još jednu jesen, verovatno i zimu sa virusom. Ipak, svuda se može čuti da novi lokdaun nije opcija. Vraćanje u "normalu" ostaje plan za jesen, uprkos agresivnim novim sojevima.

Kada rat ne može biti dobijen, morate da živite sa neprijateljem i nadate se kakvom-takvom miru. Ovoj alternativi se polako okreće Nemačka, piše "Špigl", a nema sumnje da će je slediti i druge evropske i svetske vlade.

Kako će izgledati taj suživot sa virusom zavisiće od procenta ljudi koji na kraju odbije da primi cepivo uprkos svim apelima, molbama i pritiscima. Iako evropske zemlje u poslednje vreme okrenule list i počele da naređuju obaveznu vakcinaciju za pojedine grupe stanovništva, Nemačka je poručila da neće krenuti tim putem, a čini se da će i ostale vlade povući liniju kod obavezne vakcinacije za sve.

To verovatno znači da će ubuduće svakodnevica biti nešto komplikovanija za nevakcinisane. Špan je prošle nedelje to najavio kada je rekao da oni koji nisu primili cepivo neće moći besplatno da se testiraju. Ova i druge najavljene olakšice za vakcinisane sugerišu da će se nove mere oblikovati tako da ograničavaju nevakcinisanu manjinu. I ne samo u Nemačkoj - grčka vlada je otvoreno poručila da će se sve buduće mere odnositi samo na one koji nisu primili cepivo, a nešto slično je rekao i francuski predsednik Emanuel Makron.

Nova stvarnost biće podeljena. Drugačije će izgledati za vakcinisane i nevakcinisane. To će produbiti razdore, ali daleko nepravednija opcija je da vakcinisani snose teret odluke tvrdoglave antivakserske manjine.

Pandemija jeste velika lekcija o solidarnosti, zaključuje "Špigl", ali ona ne podrazumeva obazrivost prema onima koji zbog sopstvenih rezervi ugrožavaju celu zajednicu.