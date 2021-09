OVO OTKRIĆE BI MOGLO DA PROMENI LJUDSKU ISTORIJU! Pronađeni drevni otisci stopala u davno presušenom jezeru u Severnoj Americi

U Sjedinjenim Državama otkriveni su otisci stopala stari između 21.000 i 23.000 godina, što ukazuje na to da su se ljudi naselili u Severnoj Americi mnogo pre kraja poslednjeg ledenog doba, pokazalo je istraživanje.

Ovo otkriće pomerilo je za hiljade godina vreme kada su prvi stanovnici naselili taj kontinent.

Otisci su ostavljeni u blatu na obalama davno presušenog jezera, koje je danas deo pustinje u Novom Meksiku.

Talog je ispunio udubljenja koja su stvorila stopala i stvrdnuo se u stenu, štiteći dokaze o našim precima i dajući naučnicima detaljan uvid u njihov život.

"Čini se da mnogi tragovi pripadaju tinejdžerima i deci; veliki otisci odraslih su ređi", pišu autori studije objavljene u američkom časopisu Science.

Jedna od hipoteza naučnika za to jeste da je postojala podela rada, u kojoj su odrasli uključeni u kvalifikovane poslove, dok su" donošenje i nošenje" delegirani na tinejdžere.

"Deca su pratila tinejdžere i zajedno su ostavljali veći broj tragova."

